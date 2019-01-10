شرطة السودان تعلن وفاة ثلاثة مواطنين في مظاهرات أمدرمان

قال اللواء شرطة دكتور هاشم على عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية فى تصريح لـ (سونا) مساء الأربعاء، أن قوات الشرطة تلقت لاحقاً بلاغات عن بعض الإصابات وثلاث حالات وفاة جاري التحري في شأنها تحت إشراف النيابة، موضحا أن الشرطة إذ تأسف لهذه الأحداث التي شهدتها مدينة أمدرمان، وتترحم علي أرواح المتوفين وتتمني الشفاء العاجل للمصابين.

واندلعت مظاهرات حاشدة بأم درمان إحدى أكبر مدن العاصمة السودانية، ظهر الأربعاء، دعا إليها “تجمع المهنيين” وقوى معارضة تندد بالحكومة السودانية وتطالب بتنحي النظام، وذلك بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وانطلقت التظاهرات من مناطق متفرقة من أم درمان، صوب البرلمان السوداني، الذي فرض عليه طوق أمني كثيف، وتصدت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة شوارع منها الأربعين و الموردة.

وبحسب شاهد عيان لـ أخبار الخليج 365 ، فقد وقعت عدة إصابات واختناقات بالبمبان في أوساط المتظاهرين، كما اعتقلت السلطات الأمنية العديد منهم، ورصدت “أخبار الخليج 365” مناشدات من قبل نشطاء للأطباء والكوادر الطبية بالمساعدة في إسعاف بعض المصابين في التظاهرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)