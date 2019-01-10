محمد حماقي يطرح أول أغاني من ألبومه الجديد

طرح الفنان المصري محمد حماقي​ أول أغنية من ألبومه الجديد بعنوان "كل يوم من ده".

الأغنية تحمل عنوان "قالو عنك" ويمكن الاستماع لها قبل طرحها رسميا في الأسواق عبر إحدى شركات الإتصال.

أغنية "قالو عنك" من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة وألحان مدين وتوزع الموزع الموسيقي توما.

من ناحية أخرى، بدأت حملة الدعائية لألبوم الفنان محمد حماقي في اجتياح شوارع القاهرة، وظهر اسم الألبوم المقرر صدوره خلال أيام وهو "كل يوم من ده".

ومن المقرر أن يطرح محمد حماقي الألبوم منتصف شهر كانون الثاني الجاري.