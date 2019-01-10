الشهيد صالح عبد الوهاب يصل لمثواه الأخير في الشقيلاب

علمت اخبار الخليج 365 365 أن جثمان الشهيد صالح عبدالوهاب سوف يتحرك إلى منزله في الشقيلاب ومن المقرر أن يتم دفن الشهيد في مقابر عائلته بالشقيلاب. يذكر أن صالح ارتقى شهيدًا في تظاهرات اليوم ضمن موكب 9 يناير

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