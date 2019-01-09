إضراب شامل في مستشفى أم درمان

أعلنت لجنة أطباء مستشفى امدرمان التعليمي قبل قليل الدخول في اضراب شامل عن العمل، لأنها لاتضمن سلامة المرضى والأطباء.
وقالت في بيان تحصل عليه "السودان 365" ان ماحدث اليوم الاربعاء من القوات الأمنية باستهداف المستشفى باطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل والاعتداء على الطاقم الطبي، يفوق كل التصورات.
واضافت ان الغاز المسيل للدموع وصل غرفة العناية المكثفة وغرف العمليات كما تم الاعتداء بالضرب والسب للاطباء ولم يسلم منها المرضى.
وقالت اللجنة حيث لا نضمن سلامة المرضى والاطباء سيتم اخلاء المستشفى من كل الحالات.
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