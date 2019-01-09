بالأسماء تعرف على الشهداء والمصابين في أحداث "أم درمان"

أعدت لجنة أطباء السودان المركزية، تقريرًا بأسماء وأعداد الشهداء والمصابين في الأحتجاجات التي اندلعت في "أم درمان" اليوم. وجاء التقرير كالتالى: الشهداء : ١ - صالح عبدالوهاب ٢- محمد الفاتح برصاصة في الصدر المصابين : ١- ابو القاسم بابكر رصاصة في الرجل ٢- محمد خالد رصاصة ٣- د.بشير مصطفي بشير رصاصة في الصدر ٤- هشام عثمان الشواني رصاص في البطن ٥- ملهم ... اصابة رأس ٦- ياسر محمد علي إصابة في الرجل ٧- أنس مختار رصاصة في الصدر ٨- د.منذر أزهري إصابة في الصدر

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