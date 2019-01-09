"هبوا يا العالم إلى رحلة" مبادرة برعاية مناوي

أطلق رئيس حركة جيش تحرير السودان مني مناوي نفرة أسماها أطلق مني مناوي رئيس حركة تحرير السودان، نفرة لمساعدة الجرحى والمصابين، تحت عنوان "هبو يالعالم الي رحلة الخير"، حيث تقدم باسم حركة تحرير السودان متبرعاً بمبلغ ألفي دولار لعلاج لجرحي الانتفاضة في العاصمة والمدن الأخرى، ودعى الجميع للمشاركة قائلًا "هبوا يا العالم إلى رحلة"

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