استغنى الأستاذ صديق كدودة عن شهادة الامام الصادق المهدي وقال لقاضي محكمة جنايات الأوسط امدرمان أبراهيم اسماعيل في قضية المتهمة بقتل نسيبتها برفقة شقيقتها زوجة رجل الاعمال مهدي الشريف بان وجد مشقة وعنت في الوصول الي الامام الصادق المهدي والاتصال به وخوفا من تاخر سير الدعوي راي الاستغناء عن افاداتة وطالب المحكمة باستبدالة بشاهد آخر واضاف ان بالنسبة للشاهد الثاني وكيل النيابة والمستشار القانوني لدي النائب العام عنوانة ورئاستة معلومة لدينا ولقد اوصلنا الاعلان لرئاسة الجهاز القضائي لايصالة الي مكتب النائب العام وفق المخاطبات الرئاسية المتبعة واشار الي متابعتهم الاعلان لدي النائب العام ,واستغربت رئيس النيابة العامة في طلب الدفاع باستبدالة الشاهد بشاهد اخر ومعلوم بانها الجلسة الاخيرة التي منح فيها فرصة لاحضار شهودة الامر الذي جعل طلب الاستبدال ليس له اي سند قانوني , فيما رفض القاضي طلب الدفاع وقال بان كان علية ان يدرجة ضمن شهودة وبماذا سيشهد أمر باعادة أعلان الشاهد وكيل النيابة. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

كانت هذه تفاصيل خبر تطوارت جديدة في قضية مقتل زوجة مهدي شريف.. الدفاع يستغني عن شهادة الصادق المهدي لهذا (…) السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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