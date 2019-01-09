تباين اسعار العملات الاجنبية في السودان عند الاغلاق مساء اليوم الاربعاء في السوق السوداء

شهدت اسعار العملات الاجنبية مقابل لجنيه السوداني تباينًا طفيفًا عند الاغلاق مساء اليوم الاربعاء في السوق السوداء . حيث جاءت اسعار الصرف في السوق الموازي كالاتي : العملة الاجنبية سعر الصرف مقابل الجنيه الدولار الامريكي 57.00 جنيه الريال السعودي 14.50 جنيها الدرهم الاماراتي 17.90 جنيها اليورو 61.70 جنيه الجنيه الاسترليني 70.00 جنيه الجنية المصري 3.05 جنيه الريال القطري 14.80 جنيه اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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