ورد الان : بيان عاجل من تجمع المهنيين السودانيين قبل قليل حول احتجاجات الخرطوم

اصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا عاجلا قبل قليل حول الاحتجاجات التى أقيمت بالعاصمة الخرطوم اليوم ضمن موكب امدرمان .

وجاء البيان كالتالي :

تجمع المهنيين السودانيين

تصريح صحفي

نُحيي جماهير شعبنا على صمودهم وبسالتهم في موكب ٩ يناير وهم يستقبلون الرصاص الحي بصدور مفتوحة في وجه الباطل، ومن أجل إسقاط هذا النظام.

كما نحمل النظام ومليشياته مسؤولية حالات القتل والإصابات التي حدثت للثوار.

تقبل الله شهداءنا أحسن القبول، وعاجل الشفاء للجرحى ، و نحمل السلطة سلامة الثوار السلميين المعتصمين في حوش مستشفى السلاح الطبي الآن و المتظاهرين بالأحياء .

إننا ندعو جميع الثوار في المناطق القريبة إلى الاحتشاد في حوش مستشفى السلاح الطبي لدعم الثوار وهذا ما سينقلنا لمراحل أخرى في درب ثورتنا المجيدة.وعلى الثوار في المناطق البعيدة مواصلة التظاهرات السلمية الليلية إلى حين زوال هذا النظام.

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