سفير السعودية بالقاهرة يكشف حقيقة تصريحاته بشأن احتجاجات السودان

واس / أكد سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية، أسامة بن أحمد نقلي، أنه لم يدل بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان أو أية قضية مؤخراً.

وذلك بالإشارة إلى التصريح المنسوب للسفير أسامة بن أحمد نقلي، بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة.

وأوضح سفير المملكة، في بيان صحفي، أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية اليوم، أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح «مفبرك» ولا صحة له جملة وتفصيلاً.

ودعا السفير نقلي، إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة.

وكانت قد نقلت وكالة سوا تصريح مفبرك زعمت انه للسفير السعودي وقالت فيه :”أن السعودية لا تعبأ بمن يتولى إدارة السودان وان المملكة تراقب عن كثب ما يدور في هذه الأيام جراء الأزمة الاقتصادية” ، وأن على السلطات السودانية أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتحترم رغبات الشعب وتضمن حرية الرأي والتعبير”.

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