وزير العدل يتسلم مشروع قانون الأحوال الشخصية

تسلم وزير العدل د. محمد أحمد سالم، يوم الأربعاء مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين تعديل 2019 من رئيس اللجنة المشكلة لهذا الغرض مولانا د. محمد الحسن حسين شرفي، بصورته النهائية .

وأكد سالم خلال لقائه باللجنة أهمية قانون الأحوال الشخصية لارتباطه بتنظيم الأسرة وبالشرع والتقاليد وحياة الناس، مشيداً بالجهود التي ظلت تقوم بها اللجنة للتوصل لصيغة توافقية نهائية للقانون، وأكد أهمية الدفع بالمشروع للأمام وعكس المجهودات الكبيرة التي بذلتها اللجنة طيلة عامين من العمل المتصل للرأي العام.

من جانبها قدمت مقرر اللجنة المستشار العام إخلاص جلال تنويراً عن عمل اللجنة، مشيرة إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها ممثلين لكل من السلطة القضائية ومجمع الفقه الإسلامي، وهيئة علماء السودان، ونقابة المحامين ووزارة الضمان والتنمية الاجتماعية و الجامعات، واتحاد المرأة، والمنظمة السودانية للبحث والتنمية ومنظمات المجتمع المدني، وتم استصحاب توصيات ورش العمل المختلفة .

من جانبهم أشاد أعضاء اللجنة بحسب وكالة السودان للأنباء بجهود وزارة العدل في هذا الصدد وأمنوا على أن القانون المقترح سوف يسد ثغرات كبيرة أفرزتها الممارسة الطويلة للقانون منذ سنة 1991 .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)