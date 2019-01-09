مظاهرات أم درمان اليوم هي الأكبر منذ بداية الاحتجاجات

تواصلت المظاهرات المطالبة برحيل النظام لليوم الثاني والعشرين على التوالي حيث قالت امدرمان كلمتها اليوم الأربعاء 9 يناير 2019م بخروج مسيرات هادرة غاضبة مطالبة برحيل النظام قوامها عشرات الالاف. وخرجت التظاهرات من كل أحياء المدينة من الثورات والشهداء وشارع الاربعين من أبو كدوك والعباسية وبانت والملازمين وودنوباوي وحي مكي وحي السوق والمسالمة وحي العرب والعرضة والموردة.

وتعتبر مظاهرات اليوم بامدرمان هي الاكبر والاضخم تليها مظاهرة االامس بالقضارف، ولم تستطع قوات الامن المرابطة بكثافة منذ الفجر في صد وتفريق هذه الجموع التي خرجت من امدرمان رغم استعمالها للرصاص الحي حيث سقط عشرات المتظاهرين مصابين اصابات أربعة منهم حالتهم خطرة حرجة وخطرة.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد نشرت بيانا عاجلا جاء فيه: (لجنة أطباء السودان المركزية: عاجل: إصابات خطيرة بمستشفى أم درمان جراء إطلاق قوات الأمن للرصاص على المتظاهرين . توجد 4 حالات طلق ناري مستقرة و حالة خطرة تم انعاشها بعد توقف القلب جراء إصابة بطلق ناري في الصدر و ما زالت الحالة غير مستقرة. لا توجد وفيات إلى الآن ..

كما تم التعدي علي داخل حرم المستشفى بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع) وقد عادت قوات الأمن اليوم لاستعمال الرصاص الحي ضد المتظاهرين بعد التصريح الخطير الذي أدلى به علي عثمان محمد طه أمس لتلفزيون 24 والذي هدد فيه الشعب السوداني وحذره من الخروج عليه متوعدا اياه بأن لهم كتائب جاهزة للدفاع عن النظام وهذا التصريح الغير مسئول من قمة هرم النظام تؤكد الرعب الذي يعيشه النظام ولكنه بكل أسف لم يعي أو يفهم الدرس فالشعب السوداني لا يخشى التهديد وسلاح العنف هذا سيرتد عليه. وقد توجهت الجموع الهادرة صوب المجلس الوطني ورغم العنف المفرط والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع تمكنت المسيرة من الوصول إلى المجلس الوطني وفي المفارقات أن النظام الذي يتعامل بعنف مفرط ويستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين نجده يخرج مسيرة هزيلة مؤيدة له في الساحة الخضراء مدفوعة القيمة مع تقديم الطعام والشراب لها وقد أُجبر كل موظفي الدولة وطلبة المدارس على الحضور كما أنه سيّر حافلات من عدة ولايات منذ يومين للحشد في المسيرة.