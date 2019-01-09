قائد عسكري روسي يكشف حقيقة بناء قاعدة بحرية روسية بالخرطوم .. شاهد ماذا قال ؟

أ ش أ / قال رئيس الأركان العامة السابق للبحرية الروسية، الأميرال فيكتور كرافشينكو، إن مشروع الاتفاق بين بلاده والسودان بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانيء البلدين، جرى وضعه لتبسيط قضايا التأشيرات ولا يعني بناء قاعدة بحرية روسية في السودان.

وأضاف كرافشينكو، في تصريح لوكالة أنباء “سبوتنيك” اليوم الأربعاء، أن السفن الروسية متواجدة في البحار في جميع أنحاء العالم، وفي بعض الأحيان هناك حاجة للدخول إلى ميناء ما لتجديد المخزونات الغذائية واستراحة الطاقم والتزود بالوقود.

وكان موقع بوابة المعلومات القانونية للكرملين قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف وافق على مشروع اتفاقية مع السودان بشأن تسهيل إجراءات دخول السفن الحربية إلى موانيء البلدين.

ويقضي مشروع الاتفاق بدخول السفن الحربية، بعد تقديم إخطار في موعد لا يتجاوز سبعة أيام عمل، قبل الميعاد المفترض للدخول، وفي إطار الاتفاق، يمكن تواجد عدد لا يزيد على سبع سفن حربية في وقت واحد في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانيء الدولة المستقبِلة.

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