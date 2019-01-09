حزب الأمة: إصابات خطيرة في احتجاجات أمدرمان

أكد حزب الأمة القومي وقوع إصابات كثيرة وخطيرة للمتظاهرين، جراء العنف المفرط باستخدام الرصاص الحي والمطاطي، لحاجة إلى إسعافات عاجلة. وناشد الأطباء والفنيين بالتوجه الفوري إلى مستشفى امدرمان التعليمي والمستشفيات المجاررة للمساعدة والمشاركة في إنقاذ الجرحى. كما ناشد حزب الأمة المواطنين التبرع بالدم وحماية الجرحى من الاعتقالات والعنف.

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