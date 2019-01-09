قالت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية أطلقت الرصاص الحي داخل مستشفى أمدرمان الكبير بوسط المدينة. وأضافت اللجنة أنه تم إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل غرف الطوارئ والعناية المكثفة والمرضى يعانون كثيرا وبعض الأطباء أصيبو بالاختناق. وشهدت أمدرمان، اليوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة تطالب برحيل النظام وإقالة الحكومة والثأر للشهداء، وقامت قوات الشرطة بتفريق تلك المظاهرات بالغاز المسيل للدموع وطلقات الرصاص.

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تطلق الرصاص الحي داخل مستشفى أمدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.