إصابة طالب وأنباء عن سقوط شهيد في مظاهرات أمدرمان

تعرض نورالدين بخيت الطالب بجامعة النيلين كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، لإصابة قوية خلال مشاركته بموكب أمدرمان بشارع الأربعين. ويشهد شارع الأربعين الآن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وأنباء عن سقوط شهيد. واشتدت إطلاق الرصاص وفتح أهالي العباسية بيوتهم وأدخلوا بعض المتظاهرين لحمايتهم من بطش الأجهزة الأمنية.

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