والي الخرطوم: نبذل جهودا لتحسين معاش الناس

حيا الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والي ولاية الخرطوم، حيا جماهير الشعب السوداني والبلاد تتنسم عبق الاستقلال و قال هاشم إن الحشد بالساحة الخضراء يأتي تأكيدا لمعاني الاستقلال وتعزيز الوحدة الوطنية .

و أشار والي ولاية الخرطوم لدى مخاطبته اليوم بالساحة الخضراء نفرة سلام السودان إلى أن حكومة الولاية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لا سيما في الجوانب التشريعية، مبينا أنها أكملت أعدادا استراتيجية ووضعت الأولويات .

و أضاف هاشم أن حكومة الولاية تشهد تجانسا بين الأحزاب السياسية و تبذل جهودا مقدرة لتحسين معاش الناس وتوفير الخدمات الضرورية، وزاد “حكومة ولاية الخرطوم تولي اهتماما خاصا بقضايا الشباب ومحاربة البطالة وتنمية الشباب فهم أمل الأمة المرتجى”

و أكد والي ولاية الخرطوم أن حكومة الولاية تبذل قصارى جهدها لتدارك التحديات وأزمة الخبز والوقود و أنها بدأت في الانحسار، و حيا هاشم القوات النظامية ودورها في تعزيز مسيرة الأمن بالولاية و جماهير الولاية الواعية التي فوتت الفرصة على المتربصين. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة السودان

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