تفاصيل أحداث تظاهرات حاشدة في “أم درمان” تندد بالحكومة السودانية

إندلعت مظاهرات حاشدة بمدينة أم درمان غرب الخرطوم، ظهر اليوم الأربعاء، دعا إليها “تجمع المهنيين” وقوى معارضة تندد بالحكومة السودانية وتطالب بتنحي النظام، وذلك بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وإنطلقت التظاهرات من مناطق متفرقة من أم درمان، صوب البرلمان السوداني، الذي فرض عليه طوق أمني كثيف، وتصدت الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة شوارع منها الأربعين و الموردة.

وعلق أحد المتظاهرين قائلاً : نحن رجعنا الآن، كنا متظاهرين في شارع مستشفى امدرمان، في البداية لم يتم اعتراضنا فواصلنا المسير وتقدمنا لنلتحم مع تظاهرات الاربعين ولم نتمكن من الوصول إليهم، وقد اعترضت طريقنا الشرطة، بإطلاق كثيف للبمبان، دون مراعاة للمرضى في المستشفى وخصوصا حوادث الاطفال.

وبحسب شاهد عيان لـ أخبار الخليج 365 ، فقد وقعت عدة إصابات وإختناقات بالبمبان في أوساط المتظاهرين، كما إعتقلت السلطات الأمنية العديد منهم، ورصدت “أخبار الخليج 365” مناشدات من قبل نشطاء للأطباء والكوادر الطبية بالمساعدة في إسعاف بعض المصابين في التظاهرة.

وتُعرف مدينة أم درمان غرب الخرطوم، بكثافة سكانية عالية، حيث تسكنها أعداد كبيرة من السكان، وتضج شوارعها بالحركة الكثيفة والنشاط، ويوجد بها مقر البرلمان.

وتأتي تظاهرات أم درمان صبيحة مسيرة تأييد حاشدة بالساحة الخضراء بالخرطوم نظمها أحزاب الحوار الوطني وقوى الوفاق، تأييداً للرئيس البشير، والدعوة إلى الحوار والسلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)