إطلاق نار على المتظاهرين في أمدرمان

ترددت أنباء عن ضرب نار حي في أمدرمان وسقوط عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الحوادث.

وأكد شهود عيان أن هنالك إطلاق للبمبان بكثافة داخل مستشفى أمدرمان، وقال مصدر طبي إن المرضى في خطر نتيجة لنقص الأكسجين بالمستشفى.

وأضافت مصادر أخرى أن هناك إطلاق رصاص في الهواء بالقرب من مستشفى أمدرمان.