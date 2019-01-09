"السوادن نيوز" تنشر أسماء المحامين المعتقلين من مظاهرات جنوب دارفور

اعتقلت قوات الأمن منذ قليل، ثلاثة محامين من ولاية جنوب دارفور، أثناء وقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بتنحي الرئيس الحالي عمر البشير. وتنشر "اخبار الخليج 365" أسماء المحامين الذين اعتقلتهم قوات الأمن من أمام محكمة جنوب دارفور بمدنية "نيالا"، وهم. ١/ آدم الشريف ٢/ عادل عبدالله نصر الدين 3/ عبدالله ابو شيبة

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