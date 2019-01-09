أمدرمان تنتفض "سملية سملية ضد الحرامية".. "صور"

خرج منذ قليل، مئات المتظاهرين من مدينة أمدرمان، للمطالبة بإسقطام النظام الحالي برئاسة عمر البشير. وردّد المتظاهرون شعارات "سملية سملية ضد الحرامية" وهتافات منددة بتدهور الأوضاع الاقتصادية، مطالبين بتنحي الرئيس عن السلطة.

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