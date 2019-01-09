الأهلي الخرطوم يحسم مصير”إبراهومة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال مصدر موثوق:إن نادي الأهلي الخرطوم سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لبحث ملف فريق الكرة ونتائجه في المرحلة السابقة، وحسم مصير الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسين الشهير بـ”إبراهومة”.

ولم يحقق الأهلي الخرطوم أية انتصار في الدورة الأولى، بعد أن اكتفى بالتعادل في أربع مباريات، فيما خسر ثلاث لقاءات ليحصد الفريق أربع نقاط فقط.

وكان الأهلي الخرطوم قد أعلن في وقت سابق عن تمسّكه بالمدرب إبراهيم حسين بعد أبدى رغبة في الاستمرار.