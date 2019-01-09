- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال مصدر موثوق:إن نادي الأهلي الخرطوم سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لبحث ملف فريق الكرة ونتائجه في المرحلة السابقة، وحسم مصير الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسين الشهير بـ”إبراهومة”.
ولم يحقق الأهلي الخرطوم أية انتصار في الدورة الأولى، بعد أن اكتفى بالتعادل في أربع مباريات، فيما خسر ثلاث لقاءات ليحصد الفريق أربع نقاط فقط.
وكان الأهلي الخرطوم قد أعلن في وقت سابق عن تمسّكه بالمدرب إبراهيم حسين بعد أبدى رغبة في الاستمرار.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي الخرطوم يحسم مصير”إبراهومة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.