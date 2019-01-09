تظاهرات تجوب شوارع أم درمان تلبيةً لدعوة “المهنيين”

الخرطوم: باج نيوز

جابت حشود بشرية أسواق ومناطق متفرقة بمدينة أم درمان العريقة في السودان، يوم الأربعاء، تلبيةً لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين، لتسيير موكبٍ جديد للمناداة برحيل الرئيس عمر البشير.

وأتت التظاهرة عقب ساعاتٍ قليلة من فعالية نظمتها أحزاب حليفة للنظام لإعلان تأييدها للبشير الممسك بمقاليد الحكم في البلاد منذ قرابة الـ “30” عاماً.

وشهدت عدة شوارع رئيسة، وأخرى فرعية بمدينة أم درمان وهي العاصمة الوطنية، تظاهرات حاشدة، علّت خلالها هتافات “سلمية سلمية ضد الحرامية” و”تسقط بس” و”حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب”.

وأظهرت فيديوهات في بعض المناطق تدخلات من الشرطة لتفريق المتظاهرين المنتمي غالبيتهم لطبقة الشباب بإطلاق الغاز المسيل للدموع لا سيما بالقرب من موقف الشهداء، وهو محطة رئيسة للمواصلات.

ويعد الموكب الرابع من نوعه في أقل من ثلاثة أسابيع.

وفي بعض المناطق دخل المحتجون إلى قلب الأحياء السكنية، هرباً من الملاحقات، وقنابل الغاز.

وكان الرئيس البشير دعا في خطابه الشباب لتنظيم وتنظيف صفوفهم حد قوله، لتسليمهم السلطة عبر الانتخابات.

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