الخرطوم الان : شاهد بالصور انطلاق موكب الشهداء في امدرمان صوب البرلمان

انطلق قبل قليل موكب ام درمان الذي دعى اليه تجمع المهنيين السودانيين للتوجه صوب مبنى البرلمان السودان .

ويأتي موكب المعارضة متزامنا مع موكب اخر في الخرطوم مؤيد للبشير في الساحة الخضراء .

حيث تتحرك الان مسيرة جماهيرية دعا إليها «تجمع المهنيين السودانيين» إلى البرلمان السوداني، بأم درمان، لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس البشير.



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