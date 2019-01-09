انتعاش سوق (المعضمة) والكيلو يقفز إلى 40 جنيهاً

شكا تجار اللحوم الحمراء والبيضاء بأسواق الخرطوم، من استمرار حالة الركود وتدني القوة الشرائية، رغماً عن استقرار الأسعار خلال الأسابيع الماضية، وعزا التجار في حديثهم حسب صحيفة الأخبار عزوف المواطنين عن الشراء إلى شح السيولة لدى المواطنين، فضلاً عن ارتفاع الأسعار إلى مستويات بعيدة عن متناول الفئة الغالبة.

وكشفت جولة الصحيفة بعدد من أسواق الخرطوم أمس (الثلاثاء)، عن انتعاش تجارة العظام أو “المعضمة” وزيادة الإقبال عليها بجانب الكوارع، بعد اتجاه المواطنين إليها كبدائل للحوم وأسعارها المرتفعة، وقال التاجر بسوق الكلاكلة اللفة محمد حسين، إن جوز الكوارع العجالي ارتفع بصورة مفاجئة إلى 200 جنيه، بدلاً من 120 جنيهاً، قبل أيام، فيما قفز كيلو العظم إلى 40 جنيهاً، بدلاً من 25 جنيهاً، الأسبوع الماضي، وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة الإقبال عليها.

من جانبه أوضح التاجر بسوق أبو حمامة، الطيب محمد، أن كيلو العجالي مستقر عند 180 جنيهاً، بينما يتفاوت سعر كيلو الضأن ما بين 260 – 240 جنيهاً، فيما بلغ سعر الكيلو الصافي والمفروم “العجالي” 220 جنيهاً، وكيلو الكبدة العجالي 240 جنيهاً، والكبدة الضأن 140 جنيهاً، للقطعة.

بالنسبة للحوم البيضاء، فقد حافظت بدورها على معدلات أسعار ثابتة، للأسبوع الثالث على التوالي، مع استمرار حالة الركود، وتراجع القوة الشرائية، وقال صاحب مركز توزيع بالسوق المركزي حسين عوض الله، إن البيض مستقر ما بين 110 جنيهاً للطبق الكبير المختوم و100 جنيه للطبق غير المختوم، لافتاً إلى أن معدل البيع لا يتجاوز الـ40 طبقاً، في اليوم، وأن البيع غالباً يكون بـ”الدستة أو نص الدستة”، مشيراً إلى أن كيلو الفراخ مستقر عند 100 جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)