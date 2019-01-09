نظم العشرات من محامي ولاية جنوب دارفور بمدينة "نيالا"، ومدنية كوستي وقفة احتجاجية سملية من أمام المحكمة العليا، للمطالبة بإسقاط نظام عمر البشير. ورفع المحاميون، لافتات "لا للفساد" و "ولا لقتل المتظاهرين"، وكانت وقفتهم سلمية دون الدخول في عنف مع قوات الأمن.

كانت هذه تفاصيل خبر وقفة احتجاجية لـ"محامين" جنوب دارفور لإسقاط نظام البشير.. "صور" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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