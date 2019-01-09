البشير يُعلن إستعداده لتسليم السلطة الي الشباب

أعلن رئيس الجمهورية عمر البشير جاهزيته الي تسليم السلطة الي الشباب، وطالبهم بضرورة تنقية الصف والوحدة والعزيمة لانجاز المهام الوطنية الجسام، ودعاهم الي الحفاظ علي الامن والاستقرار في البلاد والنظر الي مالآت الاوضاع بدول في الجوار.

وقال البشير خلال مخاطبته تظاهرة نظمتها أحزاب الحوار الوطني، الاربعاء في الساحة الخضراء، تأييد ودعم الي الحكومة، قال ان توافر الامن والاستقرار في السودان هو الذي حض أبناء عدد من الدول التي تعرضت للانهيار الي القدوم للسودان.

وحذر البشير قطاعا ت الشباب والمرآة والطلاب من مغبة حدوث اي اضطراب امني يقود السودانيين الي اللجؤ، وتابع بالقول" سنظل واقفين زي النخلة ونحن جاهزين نقف انتباه نسلم السلطة للشباب".

وأمتدح جهود ومثابرات القوات المسلحة في الحفاظ وحماية السودان، مشيراً الي ارتال من الشهداء الذين سقطوا حماية للبلاد ، وقال علي رأسهم القيادات " الشهيد الزبير وابراهيم شمس الدين ومحمود شريف"، مشيداً بتعامل قوات الامن والشرطة الحضاري مع المتظاهرين.



وتوعد البشير من اسماهم بـ"المخربين والمدمرين"، للمنشأت العامة والخاصة بالحسم ، وزاد" اي زول عايز يكسر وبخرب لن نسمح له بذلك وتلك الممتلكات هي ملك الشعب السوداني وعلي الشعب حماية والحفاظ عي ممتلكاته".

وتابع " الأجهزة الرسمية لن تسمح بالتخريب والقتل والدمار، وأضاف "في ناس (مدورين) من الخارج من أعداء السودان ولكن نقول لهم ما في طريقة".

وأكد أن احتشاد الشعب السوداني بالساحة الخضراء يمثل رسالة لكل العالم بأن السودان أمان ولن يلحق بالدول المنهارة. وشدد على أن من يريد أن يحكم السودان عليه الاحتكام للانتخابات والدستور.

وأضاف "إن هناك جهات حاولت إذلالنا بالدولار والقمح وقالوا لينا هناك شروط بسيطة لو نفذتوها سندعمكم ولكن نحن لن نركع لغير الله".

وجدد البشير دعوته لحاملي السلاح للدخول في دائرة السلام والتوقيع على الوثيقة الوطنية، وقال إنه طالما أن هناك حواراً وطنياً فلا داعي للبندقية.