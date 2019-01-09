والي الخرطوم: لا فرصة للمتربصين بأجهزة الدولة

قال هاشم عثمان الحسين والي الخرطوم، أن احتشاد الجمهور اليوم لدعم البشير يدل علي استكمال مشاريع التنمية، موضحًا قطعنا شوطًا كبيرًا لتحقيق متطلبات الحوار الوطني.

وأكد "هشام" خلال إلقاء كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن بالخرطوم لدعم البشير، أن التحدي لغة الإرادة لتحقيق برنامج إصلاح للدوة، منوهًا إلي أن الحكومة تبذل جهد كبير لتوفير معاش مناس للمواطنين ومياه للشرب والعلاج وقضايا الشباب، وتوظيف الخارجين ومحاربة البطالة.

وأوضح لا فرصة للمتربصين بأجهزة الدولة سواء الجيش او الشرطة او شرائح المجتمع.