البشير يلقي كلمته للمواطنين من الساحة الخضراء بالخرطوم

وصل منذ قليل، الرئيس عمر البشير إلي الساحة الخضراء بالخرطوم، لإلقاء كلمته للمواطنين، وسط إجراءات أمنية مشددة. ودعا حزب الحكومة أمس الثلاثاء مؤيدي البشير إلي الانضمام لمسيرة حاشدة بالعاصمة السودانية الخرطوم لتأييد الرئيس عمر البشير، وقام الحزب بنقل الموطنين من منازلهم إلي الساحة، ودفع مبالغ مالية وسلع غذائية للحضور.

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