وقال منير الخمجان : “حضرنا لتأكيد أمانة السودان وتماسك الشعب السوداني واستمرار مسيرة التنمية والاستقرار والأمن والأمان في السودان وندعو الجميع احترام القانون والدستور وهذا هو مدار الحراك السياسي لا مكان ولا مساحة لأي تغير إلا عن طريق صندوق الانتخابات”. وأكد عضو بالوطني ولاءه للحزب وقال بحسب مشاهدة أخبار الخليج 365: (نحن الآن في الساحة الخضراء وهي ساحة للسلام والحرية والعدل والمساواة تكتسي حلة زاهية بهؤلاء الحضور الكرام وهم يشكلون لوحة جميلة للتكاتف والتعاضد والسلام من اجل وطن مستقر وآمن، لا يعرف الركوع إلا لله قائده المشير عمر البشير وقيمه هو قيم الشعب السوداني الأصيل، ولكل من قال أن الساحة الخضراء خاوية على عروشها نقول لهم هؤلاء توافدوا من جميع أنحاء ولاية الخرطوم من المرأة والطرق الصوفية والطلاب والمؤسسات هو لقاء حاشد لتأييد والمباركة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. أعضاء الوطني على الساحة الخضراء الآن : من قال أن الساحة الخضراء خاوية على عروشها يروا الجمع الحاشد لتأييد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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