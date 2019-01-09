جهات تسعى لتعطيل ماكينات الصراف الألي بالخرطوم باستخدام العسل

رصدت مصادر موثوقة أن جهات تسعى لتعطيل عمل ماكينات الصراف في الخرطوم بمناطق إستراتيجية وذات إقبال كبير من المواطنين . ونقل شهود عيان وبحسب صحيفة الإنتباهة إن صرافات في عدد من المناطق تم ملئها بمادة سائلة شبيهة بالعسل مما أدى لتوقفها عن العمل . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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