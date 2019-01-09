احتجاجات السودان : الخرطوم على موعد مع مظاهرات مؤيدة ومعارضة للبشير

العربية / من المقرر أن يحتشد مناصرو الرئيس السوداني، عمر البشير، اليوم الأربعاء، في الساحة الخضراء في الخرطوم، في ما سمي “مسيرة سلام السودان”، فيما دعا “تجمع المهنيين” إلى موكب يتجه للبرلمان والقصر الرئاسي لتسليم مذكرة تطالب بتنحي الحكومة وحل البرلمان.

وكانت أحزاب الحوار الوطني قد دعت إلى “مسيرة” وصفتها بأنها ستكون حاشدة في إطار” دعم استقرار الدولة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والعمل لدعم معالجات الأزمة الاقتصادية”

واعتقلت السلطات أكثر من 800 متظاهر في أنحاء السودان منذ بدء الاضطرابات، بحسب ما صرح به وزير الداخلية السوداني أحمد بلال عثمان الاثنين، واصفاً الوضع بأنه “هادئ ومستقر”.

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في 19 كانون الأول/ديسمبر في السودان عندما قررت الحكومة رفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف. وقالت السلطات في حينه إن 19 شخصاً على الأقل قتلوا بينهم عنصرا أمن، إلا أن منظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى وصل إلى 37.

وقتل ستة أشخاص في القضارف، وهي بلدة زراعية فقيرة شرق السودان، عند اندلاع الاحتجاجات.

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