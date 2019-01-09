اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 9 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاربعاء 9 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

بالصورة والقلم: (الدار) تحتفل بذكرى الإستقلال في مهرجان كبير

معتمد الخرطوم يشيد بالمبادرة بالمناسبة الوطنية العظيمة

الناطق الرسمي بأسم الشرطة” (الدار) جزء لا يتجزأ من الشرطة

خروج الطلاب في مسيرة اليوم شائعة ونحرص على تواجدهم في مدارسهم

اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان التقنية للأساس والأحياء للثانوي

صحيفة أخبار اليوم:

البشير يخاطب مسيرة سلام السودان اليوم بالساحة الخضراء وقرار بمنع التلاميذ من المشاركة .

علي عثمان يخرج صمته ويقول : البشير أفضل من يحكم السودان .

البشير في عطبرة : المتآمرون استغلوا بعض ضعاف النفوس .

عدم اكتمال النصاب بالبرلمان يمنع الموافقة على اعضاء مفوضية الانتخابات .

الادارة العامة لمكافحة المخدرات تفكك( ٤) شبكات اجرامية .

صحيفة الوطن:

البشير: “كان دقت المزيكا تاني كل فار يخش جحره”

مسيرة حاشدة تطالب بالتغيير أمام مقر تشريعي القضارف

البرلمان يسقط عقوبة الإعدام في جرائم التهريب

صحيفة الأخبار

البشير: “لو جا واحد لابس كاكي ماعندنا مانع”

وزارة التربية تمنع مشاركة الطلاب في مسيرة السلام اليوم

“النصاب” يعطل اعتماد البرلمان أعضاء مفوضية الانتخابات الجدد

صحيفة مصادر

البشير: خونة استغلوا ضعاف النفوس لإحداث تخريب وتدمير للبلد

ملايين (الصراصر) تغزو الحرم المكي وتمنع الزوار من الصلاة به

صحيفة التيار

البشير: (لو جا واحد لابس كاكي .. والله ما عندنا مانع)

للمرة الأولى .. التربية تحذر الطلاب من المشاركة في الحشود

صندوق المعاشات يوضح الحقائق حول استحقاقات مفصولي سودانير

السلطات تفض تظاهرات بالقضارف

صحيفة السوداني

الرئيس: “كان دقت المزيكا أي فار بدخل جحرو”

علي عثمان: الإنقاذ ليست فريسة والداير يقلعها عليه الإستعداد لمنازلة الأسد

توفير (200) مليون دولار شهرياً لإستيراد وقود وقمح وأدوية

متهمون بتهريب (80) كيلو ذهب يروون تفاصيل مثيرة للمحكمة

صحيفة المجهر

“البشير”: ليست هنالك مشكلة في تسليم السلطة للجيش (وكان دقت المزيكا تاني كل فار بخش جحرو)

التربية توجه جميع المدارس بعدم مشاركة الطلاب في المسيرة الوطنية اليوم

صحيفة آخر لحظة

البشير: (كان دقت المزيكا كل فار يخش جحرو)

أخيراً.. إجازة قانون حماية المستهلك

المهدي: لا جدوى من الاحتجاجات الحالية

صحيفة الإنتباهة

البشير: (كان دقت المزيكا كل فار بخش جحرو)

علي عثمان: الرئيس لن يتنحى .. والداعين لتدخل الجيش (عاجزين)

حزب ينصح أثرياء الوطني ونسوته بالتبرع بالعمارات والذهب

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