اهم عناوين الصحف الرياضية السودانية المطبوعة اليوم الاربعاء 9 يناير 2019م

نستعرض لكم عبر موقع الراكوبة نيوز اهم عناوين الصحف السودانية الرياضية المطبوعة اليوم الاربعاء 9 يناير 2019م من جميع الصحف الورقية السودانية . الملاعب

الهلال ينفرد بصدارة الدورة الأولى للمجموعة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز بفوزه على ود هاشم سنار بخمس اهدف باستاد الهلال

الهلال كادوقلي واهلي شندي يتعادلان سلبياً بإستاد كادوقلي صحيفة الصدى :

المريخ يسلم مجيد سومانا مستحقاته ويطالبه بالعودة على وجه السرعة

مجلس المريخ يؤمن على عودة ود الشيخ لرئاسة المريخ

الهلال يوقف صهيب الثعلب ويحوله للتحقيق بسبب الاشتباك مع الزعفوري

منافس المريخ يتلقى عرض بأكثر من مليون دولار لبيع لاعبه ديانج

الهلال يقهر ود هاشم سنار بخماسية نظيفة صحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة : ثأر من منافسه فى أخر بروفه للرواندى “الهلال” يعزف سيمفونية ويكتسح ودهاشم بخماسيه

الغدار “أمبومبو” ينفجر ويكشف للجوهره سر الثنائيه..بشه يكرر أهدافه التخصصيه..وجيوفانى ينال النجوميه

الأرزق” يفتح ملف الموقعه الأفريقيه ..المجلس يناقش ترتيباتها النهائيه..ومدرب الرواندى:نتطلع لعبور الهلال

مولوديه يفقد أفضل لاعبيه أمام المريخ ..الأحمر يعقد الحصه الرئيسيه ..والفرسان ينتزع تعادل من فك الاسود

الكتيبه الزرقاء تعلن الطوارئ لمواجهة الرواندى وتتدرب اليوم

الاتحاد العام يختار ممثله فى بعثه الهلال لرواندا الجماهير الزرقاء تطالب بحسم الرواندى بالجوهره

فيما رفض ناديان التوقيع على العقد الجديد اندية الممتاز تتسلم متبقى قسط البث

الهلال” يعسكر غدا بالجوهره للرواندى

نهاية مهله كاس لسداد مبلغ قضيه “هاشم جنينه”

الهلال يجهز ابوعاقله لجولة الآياب صحيفة الزعيم : محاولات لإعادة ود الشيخ وأبو القوانين يتحفظ

بعثة المريخ تعود من الأبيض. ….الفريق يكثف التحضيرات لتجفيف وداي نيالا والإصابة تبعد التش

أندية الممتاز توقع عقد الرعاية. ….الطيب سند يشيد بأبو عشرين ومنافس الأحمر العربي يبيع أخطر نجومه

لطي صفحة الخلافات : إجتماع مريخي لاثناء الرئيس عن الاستقالة وود الشيخ يتحفظ. صحيفة قوون :

الهلال الكونفدرالي يغتال السناري

جيوفاني وأمبومبو يحزران ويصنعان وينالان النجومية .. والجريف وبشة الصغير أحلى ثنائية

دائرة الكرة بالهلال توقف صهيب الثعلب وتعلن تحويله إلى الانضباط

المريخ يفرض على ” الغربال” التجديد مقابل ” الترحال”

النمور والأسود تعادلية.. والعرباوية والشرطة في مواجهة نارية بنهكة شرقاوية. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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