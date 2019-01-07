وفاة (6) موسيقيين في حادث سير أليم بنهر النيل

توفى (6) عازفين من فرقة الفنان الشعبي حافظ موسى في حادث سير أليم بمنطقة الرباطاب بولاية نهر النيل ب ، إثر تصادم سيارة الهايس التي كانت تقلهم وفرقته مع عربة لوري .
بينما نجا الفنان حافظ من الموت وأصيب بجروح معه عازف الإيقاع قمر عوض العبادي الذين تم نقلهم إلى مستشفى عطبرة .
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