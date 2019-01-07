السلطات الأمنية تطلق سراح (25) من أستاذة جامعة الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور الصادق الهادي المهدي ، وبمبادرة من الوزارة أنه تم إطلاق سراح (25) من أساتذة جامعة الخرطوم ، الذين اعتقلتهم السلطات الأمنية .

وقال الوزير انه التقى بنائب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق جلال الشيخ ، وتم إطلاق سراح الأستاذة المعتقلين بحسب صحيفة المجهر ، أبرزهم الدكتور محمد يوسف المصطفى والدكتور عمر الحبر نور الدائم ، بالإضافة إلى دكتور من جامعة سنار ، وخمسة من الأستاذات .