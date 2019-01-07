الساحة الخضراء.. رئيس الجمهورية يخاطب مسيرة “سلام السودان” بالأربعاء المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت لجنة القوى السياسية لمعالجة الأزمة التي كونتها قوى الحوار الوطني، عن تنظيم مسيرة “سلام السودان”، يوم الأربعاء المقبل باسم “نفرة السودان”، بالساحة الخضراء يخاطبها رئيس الجمهورية، عمر البشير، بجانب عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية.

وقال رئيس حزب التحرير والعدالة، بحر إدريس أبوقردة، المشارك في حكومة الوفاق الوطني، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد،” إن قوى الحوار رأت إسناد الأمور بهذه النفرة لتعزيز ممسكات الوحدة”.

وأضاف “المسيرة تجديد للعهد ووفاء بالوعد”.

وأفاد أبوقردة بأن النفرة تأتي في إطار دعم تماسك الدولة وخيارات الشعب، والعمل على حل الأزمة خاصة القضايا المتعلقة بالفساد وكسر حلقات السمسرة والوقود والنقود والخبز.

شبكة الشروق