صحة الخرطوم: دفع رسوم ترخيص المؤسسات الصيدلانية والطبية يتم بشيكات معتمدة او الالكتروني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر وزير الصحة ولاية الخرطوم بروفسير مأمون حميدة قرارا يقضي بأن يتم ترخيص المؤسسات الصيدلانية والطبية من صيدليات ومراكز ومستشفيات خاصة وفقا للرسوم المقررة من قبل المجلس التشريعي للعام 2019 على أن يتم دفع الرسوم بشيكات معتمدة او بالدفع الالكتروني ولا يقبل النقد (الكاش) بصورة نهائية . سونا

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