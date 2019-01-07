السودان اليوم:
صحيفة الصدى :
المريخ يجمل عروس الرمال ويقهر هلال التبلدي بثنائية العجب والغربال
الزلفاني يشيد بالجماعية ويمتدح أداء أبوعشرين .. والعرفاوي يكشف أسرار الهدف البديع للغربال
إتحاد الكرة ينفي إصداره لأي قرار بخصوص مجلس المريخ ويستسلم لقرار الوزير
صحيفة قوون :
الفرقة الهلالية ترفع التمام للبروفة الأفريقية
الكاردينال يوجه بتكيثف العمل الفني والإداري لمواجهة الحد والأمين العام يجتمع بالجنرال
موكورا يخطف التعادل في الدوري قبل الوصول للخرطوم .. واجتماع مهم للمسابقات اليوم
المريخ يكسب هلال الرمال بعجب والغربال
الكوماندوز يقفزون للمركز الثاني على حساب أولاد الشمالية والسلاطين يفرضون التعادل على الذئاب
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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 7 يناير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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