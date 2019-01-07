إطلاق سراح اساتذة جامعة الخرطوم المعتقلين

قالت مصادر متطابقة ان السلطات السودانية أطلقت سراح جميع الأساتذة في جامعة الخرطوم الذين اعتقلوا امس على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية.

ونفذ اساتذة جامعة الخرطوم (أعرق الجامعات السودانية) وقفة الأحد، أمام دار أساتذة الجامعة، احتجاجًا على الأوضاع القائمة بالبلاد، والمطالبة بتنحي البشير.

وأطلقت الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع، لتفريق المُتظاهرين، وسط العاصمة؛ الخرطوم.

كما ألقت السلطات السودانية القبض على العشرات من أساتذة الجامعة، أمام دار الأساتذة بشارع الجامعة بالخرطوم.

وتم اعتقال بروفيسور منتصر الطيب (الأمراض المتوطنة)، وبروفيسور محمد الأمين (قسم علم النبات) د. سيوري (كليه الهندسة).. د. محمد يوسف (اقتصاد).. محمد عبدالله (العلوم الرياضية).. د. فيصل. محمد يونس (كلية الآداب) وممدوح محمد الحسن ووليد عوض الجيد وعمر الحبر يوسف….

وشهدت العديد من المدن، ومن بينها العاصمة الخرطوم، مظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة منذ 19 ديسمبر، احتجاجًا على قرار الحكومة رفع سعر الخبز.

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