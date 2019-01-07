ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأكاذيب ظللت رئيس تحرير صحيفة باج نيوز الإلكترونية لينا يعقوب .. الشائعات ذهبت إلى اعتقال السلطات لـ(لينا) بسبب خروجها ضمن محتجين .. وأنه تم تمزيق الجاكيت الذي ترتديه من أفراد نظاميين وأخذ هاتفها وغيرها من الأحاديث .. وبحسب مصادر صحيفة آخر لحظة قالت لينا بأنها قامت بتغطية مسيرة لمحتجين بالخرطوم بصفتها الصحفية ، وهرولت وسقطت ما أدى لتمزيق الجاكيت وعندما تم توقيفها من قبل نظاميين سرعان ما جعلوها تمضي لحال سبيلها .. وأضافت: (النظاميين عرفوني ونادوني باسمي) . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا حدث للصحفية لينا يعقوب أثناء تظاهرات الخرطوم.. تعرف على تفاصيل الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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