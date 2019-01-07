ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاثنين 7 يناير 2019م

ينشر المشهد السوداني لكم اهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في العاصمة الخرطوم اليوم الاثنين 07 يناير 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية. صحيفة الجريدة

احتجاجات في الخرطوم ومدني وعطبرة والشرطة تتدخل وتستخدم الغاز المسيل للدموع إنعقاد امتحانات الأساس بكافة الولايات في التواريخ المعلنة قال إن الأحداث تم احتواؤها بأقل خسائر ممكنة

البشير: رفضنا طلباً للخطوط الكينية للعبور لإسرائيل المركزي: انفراج أزمة النقود نهاية الشهر الحالي الوطني يعلن عن لقاء مناصره يخاطبه البشير بالأربعاء وزير الداخلية يمثل أمام البرلمان اليوم بشأن مواجهة التظاهرات السلمية بالقوة المفرطة صحيفة أخبار اليوم: – وزير الداخلية يمثل اليوم أمام البرلمان للرد على استفسارات بشأن الأحداث الأخيرة .

– الشهادة الثانوية في (٢ مارس) والوزارة تؤكد تعويض أيام الهدر و(أخبار اليوم) تنشر الجدول .

– اجتماع للاتحادي الاصل برئاسة الميرغني وتسمية جعفر نائباً لرئيس الحزب .

– البشير يخاطب مسيرة سلام السودان بالاربعاء في ساحة الشهداء .

– محافظ بنك السودان : سنطرح عملة فئة (١٠٠) جنيه نهاية يناير الجاري .

– الدوري الممتاز : المريخ يهزم هلال التبلدي بهدفي العجب وميدو بالابيض . صحيفة الوطن -“2” مارس بدء امتحانات الشهادة الثانوية

– “المرطزي” انفراج أزمة السيولة نهاية يناير

– ليبيا تصدر مذكرة اعتقال ضد مناوي وقيادات متمردة صحيفة الإنتباهة * ضبط (3) ملايين دولار مزيفة في الخرطوم * منذ (19) ديسمبر مناصرو البشير يحتشدون لأول مرة بالعاصمة * ضبط إسعاف مخالفة تستخدم أدوية فاسدة * الدولار يعود للصعود مجدداً صحيفة التيار * الاحتجاجات تدخل البرلمان بمثول وزير الداخلية * انقلاب في الاتحادي .. تعين جعفر الصادق نائباً للميرغني * العدالة تنتصر للمواطن حسن صابون * (التيار) تنشر جدول امتحانات الشهادة السودانية صحيفة الأخبار * علي حسين لـ”الأخبار”: نرفض انتفال القيادة في الاتحادي بـ”الوراثة” * البشير: رفضنا طلباً للخطوط الكينية لـ(عبور) الأراضي السودانية لـ(إسرائيل) * ليبيا تصدر مذكرة أعتقال ضد مناوي وعدداً من قادة الحركات صحيفة السوداني * البشير يخاطب مسيرة تجديد العهد بساحة “الشهداء” الأربعاء * (2) مارس.. موعد بدء أمتحانات الشهادة و”السوداني” تنشر الجدول * “الوطني”: مبارك الفاضل متآمر ويجيد الدسائس صحيفة المجهر * الرئيس يخاطب النفرة الكبرى بميدان الشهداء جنوب القصر (الأربعاء) * (المجهر) تنشر جدول أمتحانات الشهادة الثانوية صحيفة آخر لحظة * الوطني: المسؤول ليسوا أنبياء * البشير بنهر النيل غداً * الميرغني يعين نجله جعفر نائباً له * تشديد الرقابة على المخابز وتخصيص خط ساخن صحيفة مصادر * صحيفة إسرائيلية: البشير رفض طلباً بمرور طائراتنا فوق السودان * أسامة توفيق: هتافات الشيوعي تستدعي إسلاميين لا علاقة لهم بالحكومة * في تطور مفاجئ.. الميرغني يطيح بالحسن من موقعه الحزبي ويعين جعفر الصادق صحيفة الدار * بالصورة والقلم: أنقلاب هايس تقل فناناً وفرقته ومصرع وإصابة (11) * أمتحان الشهادة الثانوية في الثاني من مارس و(الدار) تنشر الجدول * الشرطة الأمنية تضبط كميات هائلة من الأسلحة كانت في طريقها الى دولة مجاورة * (الدار) تحتفل اليوم بذكرى الاستقلال المجيد بصالة فيتونيا * إيداع المرافعات الختامية في قضية الطالب عاصم عمر * اليوم لطلاب الشهادتين: أمتحان العلم في حياتنا للأساس والكيمياء والرياضيات الأساسية للثانوي اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع المشهد السوداني

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