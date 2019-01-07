البنك المركزي يحدد موعد إنفراج أزمة النقود في السودان

أعلن محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير، انفراج أزمة النقود نهاية الشهر الجاري، وذلك من خلال دخول الدفعة الأولى من الفئات الكبيرة التي تمت طباعتها داخل وخارج السودان.

وأكد المحافظ في برنامج حوار مفتوح بقناة النيل الأزرق وفقاً لما نقلت (سونا) أمس، التزام البنك المركزي بتوفير النقد بكميات تفي بالاحتياج وتواكب الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد من واقع مسئولية البنك عن توفير النقد، بجانب مراقبة أداء الجهاز المصرفي.

ولفت الزبير إلى أن مشكلة استقرار سعر الصرف تحتاج إلى وقت لمعالجتها على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وذكر أن العام الحالي سيشهد استقراراً اقتصادياً لنجاح الموسم الزراعي، وبدء دخول رسوم عبور نفط جمهورية جنوب السودان خزينة الدولة.

ومن جانبه أشار رئيس الغرفة التجارية المهندس يوسف أحمد يوسف، الى نجاح مبادرة إيداع التي أطلقها اتحاد الغرف التجارية على مستوى المركز والولايات، وقال إنها أحدثت حراكاً جيداً في بناء الثقة بين المصارف والمودعين.

ومن جهته لفت نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل علي أبرسي، الى قدرة القطاع الخاص على قيادة دفة الاقتصاد السوداني، ودعا الجهات القائمة على أمر الاقتصاد للعمل على استقرار السياسات وعدم التعجل في اتخاذ القرارات. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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