التربية ترفض تأجيل الامتحانات وتحدد موعد امتحان الشهادة الثانوية للعام 2019 في السودان

أعلن المدير العام لإدارة الامتحانات والتقويم بوزارة التربية والتعليم مختار محمد مختار، قيام امتحان الشهادة الثانوية للعام 2019 في موعدها المحدد في الثاني من مارس المقبل، وذلك بعد التشاور مع مجلس الامتحانات الذي عقد جلسته امس برئاسة وزيرة التربية والتعليم مشاعر الدولب.

وأشار مختار الى انه تم الاتصال بكافة الولايات، ونوه الى أنه يمكن تعويض الطلاب عن الفترة التي تعطلت فيها الدراسة، وقال إنه على ثقته في ان المعلمين بكافة انحاء البلاد سيكثفون جهودهم لتعويض الطلاب عن تلك الفترة، وأضاف أن ذلك هو ديدن المعلم السوداني. وأعلن مختار صدور جدول امتحان الشهادة الثانوية للعام 2019م بكافة مساقاته الاكاديمية والفنية والحرفية والدراسات الاسلامية.

وفي السياق أكد مجلس الامتحانات بعد تداول حول كيفية تعويض ايام الهدر في التقويم الدراسي إبان الأحداث الأخيرة، أكد قيام امتحان شهادة الأساس في كافة الولايات في التواريخ المضروبة قبلاً.

وأمن المجلس على تعويض ايام الهدر بتوظيف ايام السبت في المعالجة وتعليق حصص الأنشطة المدرسية وتوظيفها في تكملة المقررات الدراسية.

ولفت المجلس الى رفض خيار تأجيل امتحان الشهادة الثانوية، وذلك لأنه يربك المواقيت المتعلقة بامتحانات شهادة الأساس في الولايات ومراكز خارج السودان وبرامج القبول في التعليم العالي.

ووجه المجلس طبقاً لتعميم صحفي أمس، رسالة للأسر بأن كل إدارات التعليم في رئاسة الوزارة والولايات ومحلياتها وكافة المعلمين في جميع أنحاء السودان في قمة الجاهزية لقيادة المبادرة والأخذ بيد طلابهم وتلاميذهم ومساعدتهم في التحصيل الدراسي لأداء الامتحانات بصورة تمكنهم من الأداء وهم في أتم طمأنينة وهدوء.

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