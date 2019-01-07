جريمة بشعة في كسلا شبيهة بأفلام الرعب .. مراهقة صغيرة تطعن والدتها حتى الموت لهذا السبب البسيط

اقدمت مراهقة صغيرة على قتل والدتها طعنا بسكين ليل السبت الماضي بسبب الموبايل في جريمة بشعة شبيهه بأفلام الرعب حيث استمرت الفتاة الصغيرة بطعن الضحية اثناء نومها .

ووفق جريدة اخر لحظة أقدمت طفلة على قتل والدتها طعناً بالسكين غدراً في حادثة بشعة اهتزت لها أرجاء ولاية كسلا، عندما كانت تغط في نوم عميق ليلة أمس الأول، وتشير وقائع الحادثة الغريبة من نوعها والتي وقعت بأحد أحياء كسلا، بأن الأم قبل نومها أمرت ابنتها التي تبلغ من العمر أربعة عشر عاماً بعدم السهر مع جهاز الموبايل ووبختها وطلبت منها النوم باكراً، ومن ثم توجهت إلى مرقدها ولم تكن تعلم أنه المرقد الأخير، وعقب ذلك توجهت الطفلة إلى المطبخ، وأخذت سكيناً وأسرعت بها نحو والدتها، وغرزتها حتى المقبط داخل بطن أمها، وفي الحال استيقظ والدها على صرخات الأم التي كانت تستغيث وتستنجد، وخفَّ نحوها في محاولة فاشلة لإنقاذها وإستلَّ السكين من بطن زوجته، لكنها توفيت في الحال، وأُخطرت الشرطة بالحادث، وتم القبض على الطفلة بواسطة نيابة حماية الأسرة والطفل، وتولى الحادث مدير حماية الأسرة والطفل المقدم العاقب محمد الحسن، الذي كون فريقاً لزيارة المنزل مسرح الحادث، وأُحيلت الجثة للمشرحة، وتم حجز الطفلة لدى نيابة حماية الأسرة والطفل، وباشر التحقيق معها رقيب شرطة علي آدم يعقوب، وأقرت بالتحري معها بارتكاب الجريمة، وأفادت أنها كانت في حالة غضب شديد، ولم تكن تدري بعاقبة ما فعلته، ودوَّن في مواجهتها بلاغ بالحادثة .