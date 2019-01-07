منع قيادي بالحزب الحاكم في السودان من السفر خارج البلاد

كشفت مصادر متطابقة خلال الساعات الماضية ان السلطات الأمنية في السودان منعت سفر قيادي بارز وذو ثقل سياسي بحزب المؤتمر الوطني، حاول السفر خارج السودان وجرى منعه من قبل سلطات المطار، وذلك بحسب موقع "المشهد السوداني"

ولم تذكر المصادر اَي تفاصيل حول أسباب منع السفر او اَي بيانات إضافية ولم يتسنى التأكد من صحة الخبر وتفاصيله من مصدر مسؤول حيث امتنعت المصادر الرسمية التعليق على الخبر سوى بالنفي او الإثبات فيما لم يتم صور اَي تعليق من الحزب الوطني حتى الان اَي تصريح حول صحة الأنباء الواردة .