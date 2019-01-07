هل يمكن اعادة ترميم غشاء البكارة بعد فقدان العذرية؟

تتساءل النساء عن امكانية استعادتهن لعذريتهن قبل الزواج في حال خسرنها بعلاقة جنسية متهورة. وقد اثبتت الدراسات ان ​غشاء البكارة​ لا يعود كما كان من قبل لكن يمكن إعادة تشكيله عن طريق عمليات الترميم التجميلية. وتكون هذه العملية سهلة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ولكن يجب اختيار طبيب تثقين به وان يكون معك شخص الى جانبك في العملية الجراحية لانك قد تشعرين ببعض الالام بعد الجراحة.

لا تخافي فلن يدرك زوجك في ​ليلة الدخلة​ انك فقدت عذريتك واعدت ترميمها.

كما تم اكتشاف غشاء مطاطي يوضع في المهبل وهو مكون من زلال طبيعيّ يزداد في الحجم وتتضخّم ثم تتحلّل خلال الممارسة الجنسية، ويسيل منه سائل لونه احمر شبيه بلون الدم الطبيعي.