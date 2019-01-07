ترقب لما سيعلن .. تذبذب سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية اليوم الاثنين 7 يناير 2019م مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء السودان

تباينت اسعار العملات في السودان خلال افتتاح التعاملات اليومية صباح اليوم الاثنين وسط ترقب كبير لما سيتم اعلانه من قبل الحكومة اليوم حول ازمة الجنيه السوداني ما قد يؤدى الى تعافيه او تدهوره بشكل اكبر من الفترة السابقة رغم الاحاديث عن ودائع قادمة الى البنك المركزي السوداني .

وتفصيلا, قفز سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني اليوم خلال افتتاح التعاملات الصباحية وخصوصا البيع مقابل الشراء حيث يحاول التجار البيع باعلى سعر خشية التعرض لخسائر قادمة في حال اقرار اصلاحات مالية حقيقية وفق مصادر موقع اخبار السودان .

ووفق بيانات اخبار السودان , الدولار الامريكي جاء صباح اليوم الاثنين متباينا بشكل قياسي بسبب التخبط الحاصل في السوق السوداء حيث يجرى شراء العملة الامريكية باسعار مختلفة من المتعاملين من قبل التجار وبلغ ادنى سعر شراء للدولارالامريكي ووصل اعلى سعر الى 57 جنيها وبلغ متوسط السعر 55 جنيها للتعاملات النقدية اما التعاملات البنكية فتباينت مابين 63 جنيها لاقل سعر معروض و 72 جنيها لاعلى سعر صرف وبلغ المتوسط 68 جنيها لاسعار الصرف بالشيكات البنكية .

وتوقع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، معتز موسى إنخفاض أسعار الدولار إبتداءاً من يوم غدٍ الإثنين عقب دخول حكومته في إتفاقيات لم يكشف عن تفاصيلها، وقال إن التجار سيتكبدون خسائر فادحة.

حيث صرح ﺭئيسﻣﻮﺳﻰ السبت باﺳﺘْﻤﺮﺍﺭ الدولة ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ إﻟﻰ اﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻗﺎﺋﻼ :ً “ ﺃﻧﺎ ﺃُبشر ﺍﻟﻤﻀﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ الدوﻻﺭ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘّﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ”.

ﻭﺃﺭﺳﻞ “ ﻣوسى ” ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟلهجة ﻟﻤﻦ ﻳﺘﺎﺟﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤلات مؤكداً “أﻥ ﺳﻌر ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗَﻬﺎﻭﻯ ﻣﻦ ﺳﻌر 85 ﺣﺘّﻰ 52‏ ﺳﻴﺴْﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻧْﺨﻔﺎﺽ ﻗﺎﺋﻼً : “ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻱ ﺯﻭﻝ ﺷﺎﻳﻞ ﻟﻴﻬﻮ ﺩﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﻳﺪﻭ ﺃﺧﻴﺮ ﻳﺘْﺨﺎﺭﺝ ﻣِﻨُّﻮ ” .

وماتزال آلية صناع السوق تحتفظ بسعرها المحدد عند 47.5 جنيه لتداولات اليوم في المصارف التجارية والصرافات.

متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 07\01\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 54.00 جنيه الريال السعودي 14.20جنيها الدرهم الاماراتي 17.50جنيها اليورو 60.00 جنيه الجنيه الاسترليني 68.10جنيه الجنية المصري 3.00 جنيه الريال القطري 14.50 جنيه

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متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاثنين 7\1\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير