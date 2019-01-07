ورد الان : أنباء عن منع قيادي بالحزب الحاكم في السودان من السفر خارج البلاد

كشفت مصادر متطابقة خلال الساعات الماضية
ان السلطات الأمنية في السودان منعت سفر قيادي بارز وذو ثقل سياسي بحزب المؤتمر الوطني، حاول السفر خارج السودان وجرى منعه من قبل سلطات المطار .
ولم تذكر المصادر اَي تفاصيل حول أسباب منع السفر او اَي بيانات إضافية ولم يتسنى لموقع المشهد السوداني التأكد من صحة الخبر وتفاصيله من مصدر مسؤول حيث امتنعت المصادر الرسمية التعليق على الخبر سوى بالنفي او الإثبات فيما لم يتم صور اَي تعليق من الحزب الوطني حتى الان اَي تصريح حول صحة الأنباء الواردة .
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