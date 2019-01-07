تنشر "اخبار الخليج 365" سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم في السوق السوداء اليوم 7 يناير. العملة الأجنبية السعر في السوق الأسود الدولار الأمريكي 54.00 الريال السعودي 14.40 اليورو 61.56 الدرهم الإماراتي 14.79 الريال القطري 14.82 الجنيه الاسترليني 68.58 الجنيه المصري 3.02 الدينار الكويتي 196 الريال العماني 137 الدينار البحريني 128 الدينار الليبي 31.15 الدولار الأسترالي 31.37

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